Алиев: «Армении нужно просто закрепить на бумаге: Карабах – это Азербайджан»

Армении нужно просто проявить политическую волю и закрепить на бумаге то, о чем они уже официально заявляли – о том, что Карабах – это Азербайджан. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава азербайджанского государства отметил, что он проинформировал премьер-министра Пакистана о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению: «И перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть».

Президент Алиев также подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира: «Мы вновь подтвердили решительную поддержку Пакистану по вопросу Кашмира и открыто поддерживаем и продолжим поддержку в рамках всех международных организаций».

Глава государства выразил признательность премьер-министру Пакистана «за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период оккупации и во время Второй Карабахской войны, а также поддержку после того, как мы восстановили нашу территориальную целостность».