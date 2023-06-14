Президент Чехии призвал спецслужбы следить за россиянами на Западе

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны».

В годы Второй мировой войны власти США переместили не менее 125 тысяч японцев, больше половины которых были американскими гражданами, в «военные центры перемещения». В 1948 году интернированным японцам была выплачена частичная компенсация за потерю собственности, однако большинство из них не смогли полностью возместить убытки. В конце 1980-х американские власти принесли пострадавшим от репрессий официальные извинения.