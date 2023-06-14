В книге рассказывается о том, как Гейдар Алиев после прихода к власти в 1969 году в Азербайджане вывел энергетическую систему страны из зависимости от внешних источников и заложил основы энергетической независимости и безопасности Азербайджана.

Также в книге широко освещена деятельность, проделанная Гейдаром Алиевым в области электроэнергетики после его возвращения к политической власти по требованию народа в июне 1993 года.

Благодаря личной инициативе и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева за оба периода его пребывания у политической власти в энергетической системе Азербайджана было создано более 3300 МВт генерирующих мощностей.