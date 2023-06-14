Алиев: «Мы пожертвовали жизнями 3000 наших сыновей...»

Азербайджан восстановил территориальную целостность не благодаря переговорам и посредникам, а своей военной мощью. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«В течение почти 30 лет Азербайджан вел с Арменией переговоры, которые не давали результатов. И только благодаря нашей военной мощи и духу азербайджанских бойцов стало возможным восстановить нашу территориальную целостность. Иными словами, мы восстановили ее не благодаря переговорам и не благодаря каким-то посредникам», - отметил глава государства.

Президент Алиев добавил, что переговоры и посреднические усилия привели лишь к замораживанию ситуации: «Но мы не согласились с этим. Мы восстановили свою территориальную целостность и освободили свои земли на поле боя, пожертвовав жизнями 3000 наших сыновей».