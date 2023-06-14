Заявление омбудсмена в связи с вооруженной провокацией Армении

Военные провокации Армении против Азербайджана, противоречащие нормам международного гуманитарного права и представляющие угрозу миру в регионе, все еще продолжаются, заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

"Обстрел государственного погранично-пропускного пункта "Лачин" с территории Армении 15 июня 2023 года в 08:45, в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, несший здесь службу, является очередным наглядным доказательством того, что Армения не заинтересована в мире.

Погранично-пропускной пункт "Лачин", установленный 23 апреля 2023 года на азербайджано-армянской границе на реке Хакари в Лачинском районе, обеспечивает безопасный переход армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и проезд транспортных средств.