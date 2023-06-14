По ее данным, приобретатели активов должны быть полностью российскими и не иметь иностранных долей.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал в закрытом формате указ, который предоставит российскому государству приоритетное право покупки любых западных активов со «значительной скидкой» для их дальнейшей перепродажи. Об этом сообщила в четверг, 15 июня, британская газета Financial Times (FT).

«Согласно указу, новые владельцы также должны разместить 20 процентов активов на российском фондовом рынке, что, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, необходимо для предоставления розничным инвесторам больших возможностей для капиталовложений», - пишет FT.

«Мера предусмотрена в качестве ответа на санкции США и Европы», - добавляет газета.

Журналисты также узнали, что в Кремле обсуждаются «еще более драконовские меры полной национализации». «Я думаю, национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. Государству понадобятся деньги», - сказал в беседе с Financial Times крупный бизнесмен, который считает, что больше всего пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета с помощью экспортных доходов.