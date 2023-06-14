Президент Грузии ответила, почему не помиловала Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она отказывается помиловать экс-президента этой страны и гражданина Украины Михаила Саакашвили из-за того, что грузинский народ считает, что Саакашвили должен заплатить за преступления, которые были совершены во время его руководства страной. Об этом она заявила в интервью "Украинской правде".

"Я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент я должна учитывать то, что чувствует грузинский народ. Грузинский народ пережил 9 лет режима Саакашвили, который оставил много жертв. И это вопрос, который поляризовал и продолжает поляризовать население Грузии.

Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны. Но ощущение населения таково, что он должен заплатить за некоторые преступления, которые были совершены во время его режима, возможно, не им, но под его руководством. Такое ощущение в целом", - сказала глава Грузии.

При этом президент добавила, что у народа есть и ощущение, что с Саакашвили "нужно вести себя достойно и что нужно найти решение".

Она также подчеркнула, что запроса на экстрадицию не было и в целом, что этот вопрос − это ответственность правительства. В то же время президент Грузии добавила, что к ней обращались люди с просьбой помиловать Саакашвили.