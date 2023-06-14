Захарова назвала условие, при котором Россия применит ядерное оружие

Гипотетическое применение Россией ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами и возможно только в оборонительных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей", - сказала Захарова.