По данным издания, военное руководство Украины создало для контроперации 12 бронетанковых бригад, девять из которых были обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно насчитывает не менее 3500-4000 военнослужащих. Кроме того, Украина заявила, что сформировала восемь десантно-штурмовых бригад численностью 40 тысяч военнослужащих, призванных МВД.

Украина начала контрнаступательные операции, но основная битва еще впереди. Генштаб ВСУ задействовал только 3 из 12 подготовленных бригад, пишет Reuters.

"Пока Украина наблюдает, куда Москва направляет войска, чтобы укрепить свои линии и нанести удары в слабозащищенных районах, в том числе на востоке, - говорят военные аналитики. - Основная линия российской обороны имеет глубину 10-15 километров, Украина уже нанесла ряд ударов по российским войскам, деоккупировав 7 населенных пунктов", - пишет издание.

В то же время издание пишет, что Украина могла потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов танков Leopard, однако своевременные поставки Запада способны покрыть эти потери, и украинская армия снова будет в полной боевой готовности.