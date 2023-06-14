Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» примет участие в международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер», который организует телеканал «Матч ТВ» и который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

В турнире также сыграют питерский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Открытие «Кубка PARI Премьер» состоится 1 июля на «Газпром-Арене». В этот день «Нефтчи» сыграет с «Зенитом».

Свой второй матч наша команда проведет 8 июля против белградского клуба. Эта игра состоится на стадионе «Смена».

«Нефтчи» выпало также закрыть турнир. В заключительном матче бакинцы сыграют на «Смене» с «Фенербахче».

Как известно, «Нефтчи» будет представлять Азербайджан в Лиге конференций. Команда начнет подготовку к сезону 21 июня сбором в Баку. 29-го числа «Нефтчи» отправится в Санкт-Петербург, где и будет готовиться к еврокубкам и чемпионату страны.

Также «Нефтчи» проведет контрольный матч. Он состоится 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака».

Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, с которого начнет борьбу в еврокубках «Нефтчи», состоятся 27 июля и 3 августа. Жеребьевка пройдет 21 июня.