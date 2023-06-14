Глава КНР Си Цзиньпин в своих стремлениях укрепить имидж посредника на Ближнем Востоке предложил провести «международную мирную конференцию» по израильско-палестинскому конфликту, пишет Bloomberg.

Во время встречи с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Пекине Цзиньпин заявил, что страны «должны двигаться в правильном направлении в мирных переговорах». В свою очередь, МИД Китая отметил, что Си Цзиньпин призвал к проведению «более крупной, авторитетной и влиятельной международной мирной конференции».

Китайский лидер в ходе встречи с Махмудом Аббасом также достиг договоренности о стратегическом партнерстве. Си Цзиньпин выдвинул трехпунктовое решение, в котором подчеркнул необходимость создания независимой Палестины на основе границ 1967 года и увеличения помощи в развитии и гуманитарной помощи палестинскому народу.