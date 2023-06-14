Антитурецкая провокация в Швейцарии: посла вызвали на ковер

Посол Швейцарии в Анкаре Жан-Даниэль Рух был вызван в четверг в МИД Турции из-за акции против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Цюрихе. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«После поступления сведений о том, что 14 июня в Цюрихе произошел направленный против нашего президента инцидент с сожжением макета и демонстрацией плаката, посол Швейцарии в Анкаре Жан-Даниэль Рух был приглашен сегодня утром, 15 июня, в наше министерство. Руху было указано, что это нападение на нашего президента неприемлемо ни в каком виде и подобные нападения не должны допускаться», - говорится в заявлении ведомства.