Гиркин признает успех украинской армии
Подразделения украинской армии после успешного продвижения на Южном направлении фронта сохранили за собой отвоеванные позиции. Бывший офицер российских спецслужб Стрелков (Гиркин) сообщает, что дожди внесли коррективы в действия ВСУ, однако украинская армия продолжает перегруппировку, сопровождая ее артиллерийскими ударами по ВС РФ.
В своем Telegram-канале Стрелков отмечает, что украинская армия атакует российские позиции сразу на нескольких участках фронта, включая район севернее Бахмута, пытаясь растаскать по разным направлениям российскую авиацию и найти слабое место в обороне россиян.
Более того, Стрелков прогнозирует, что ВСУ нанесут удар по российским позициям на нескольких дополнительных участках фронта, а также осуществят попытку переправы через Днепр выше Новой Каховки.
По его словам, резервы у украинской армии для этого есть. «Цель - «растащить» нашу авиацию по разным участкам и найти слабое звено в обороне. Резервы для этого у врага есть в достаточном количестве», - пишет Гиркин.