Подразделения украинской армии после успешного продвижения на Южном направлении фронта сохранили за собой отвоеванные позиции. Бывший офицер российских спецслужб Стрелков (Гиркин) сообщает, что дожди внесли коррективы в действия ВСУ, однако украинская армия продолжает перегруппировку, сопровождая ее артиллерийскими ударами по ВС РФ.

В своем Telegram-канале Стрелков отмечает, что украинская армия атакует российские позиции сразу на нескольких участках фронта, включая район севернее Бахмута, пытаясь растаскать по разным направлениям российскую авиацию и найти слабое место в обороне россиян.