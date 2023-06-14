Азербайджан готов принять сборную Армении на чемпионате мира в Баку

Федерация стрельбы Азербайджана положительно ответила на обращение со стороны Армении об участии на чемпионате мира по стрельбе, который пройдет в Баку с 14 августа по 1 сентября этого года.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации, Азербайджан готов обеспечить безопасность армянских спортсменов так же, как и всех других участников чемпионата мира. Каких-то особых мер безопасности для армян не предусматривается.

Ранее главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян заявил, что армянам хотелось бы принять участие в чемпионате мира и они обратились с письмом с просьбой о гарантиях безопасности. В состав команды могут войти 15 человек.

Напомним, в апреле на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване флаг Азербайджана был сожжен. После этого наша команда покинула соревнование. Европейская федерация тяжелой атлетики осудила Армению. А на днях Международная федерация не предоставила Еревану право провести чемпионат мира-2024, отдав соревнование Бахрейну. Это при том, что до варварского инцидента с сожжением азербайджанского флага Армения была явным фаворитом в борьбе за организацию ЧМ.