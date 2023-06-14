Глава МАГАТЭ наконец приехал на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на находящуюся под контролем россиян Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского «Энергоатома».
Глава МАГАТЭ решил посетить Запорожскую АЭС, чтобы лично оценить последствия для нее прорыва Каховской плотины.
Ранее Гросси пояснял, что едет туда, чтобы лично оценить, насколько прорыв Каховской плотины усложнил «и без того шаткую ситуацию с ядерной безопасностью» на АЭС.
Накануне британская The Guardian писала, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил поездку на ЗАЭС из-за соображений безопасности.