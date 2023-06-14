Российский военный расстрелял сослуживцев в Бахмуте и дезертировал

В России разыскивают младшего сержанта армии РФ Романа Болдырева, подозреваемого в убийстве пятерых сослуживцев на позициях в Бахмуте и скрывшегося на автомобиле, сообщили российские телеграм-каналы.

Отмечается, что 35-летний младший сержант ВС РФ Роман Болдырев в ночь с 11 на 12 июня стал участником конфликта в рядах личного состава взвода огневой поддержки 1-го ДШБ и получил телесные повреждения. После чего он расстрелял пятерых сослуживцев и скрылся с позиций на автомобиле. Его объявили в розыск.