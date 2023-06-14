Европарламент просит скорее принять Украину в НАТО

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой среди прочего содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны и провести его в сжатые сроки. Об этом информирует BBC.

До обретения Украиной полноправного членства, говорится в документе, ее союзники: ЕС, НАТО и другие партнеры должны совместно с Киевом создать временный механизм гарантий безопасности, который должен быть внедрен сразу после войны.

За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 - против и 42 воздержались.

Евродепутаты также выразили надежду, что Еврокомиссия скоро даст положительное заключение относительно выполнения Украиной семи рекомендаций, предусмотренных для стран-кандидатов, и переговоры о вступлении Украины в ЕС можно будет начать уже в этом году.