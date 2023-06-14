Премьер Пакистана впечатлен увиденным в Баку

«Все, что я увидел по пути в Баку, произвело на меня самое глубокое впечатление. Благодаря Вашему труду и руководству в стране проделана большая работа». Об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

«Мы нуждаемся в вашем опыте в области планирования и озеленения городов. У вас очень чистый город. Я очень рад тому, что Ваша страна получила развитие», - отметил премьер-министр Пакистана.