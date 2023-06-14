Украина отчиталась о новых успехах

Силы обороны Украины освободили на Запорожском направлении семь населенных пунктов, восстановив контроль над 103 кв. км украинской территории, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.



В частности, по его словам, на Мелитопольском направлении продвижение украинских войск к югу от села Малая Токмачка составило до 3 км, взято под контроль 22 кв. км и освобождено село Лобковое. На Бердянском направлении украинские силы освободили шесть населенных пунктов: Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Белогоровка.





«Продвижение украинских подразделений вглубь обороны противника составило от 3 до 6,5 км .Контроль возобновлен над 81 кв.км», - отметил он.