Госкомитет внес ясность в публикации СМИ

В последние дни некоторые азербайджанские СМИ со ссылкой на Счетную палату распространяют информацию о том, что средства, выделенные из госбюджета Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев в 2020-2022 годы на финансирование коммунальных услуг и единых ежемесячных пособий для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц были использованы неправильно, в результате чего созданы условия для формирования дополнительного спроса из госбюджета в размере 20,1 млн манатов, сообщили в пресс-службе Госкомитета.

«В связи с этим сообщаем, что выявленные в Госкомитете в результате аудита, проведенного Счетной палатой в текущем году и охватывающего 2020-2022 годы случаи ненадлежащего использования бюджетных средств связаны, в основном, с единым ежемесячным пособием для вынужденных переселенцев.

Выплата единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц вместо пособия на питание, а также выплат из государственного бюджета по коммунальным и другим услугам регулируется правилами, утвержденными постановлением Кабмина. Аудит выявил несоблюдение ряда требований по категориям, на которые указанным правилом не распространяются ежемесячные выплаты, а также неполный охват случаев, когда выплата пособия была исключена.

Основную часть суммы, использование которой в аудиторском заключении не засчитывается должным образом, а именно 70,6 процента (14,2 млн манатов), составляют единые ежемесячные пособия, выплачиваемые лицам, имеющим статус вынужденных переселенцев в период службы на специальной государственной службе, а 22,4 процента (4,5 млн манатов) - в период службы на специальной государственной службе.

Из числа вынужденных переселенцев, получавших единое ежемесячное пособие при занятии предпринимательской деятельностью, 49,4 процента (7338 человек) прекратили предпринимательскую деятельность в разное время в 2020-2022 годах, а по предварительным данным, 53,6 процента (1579 человек) вынужденных переселенцев, проходящих службу в специальном виде государственной службы и получающих пособия в этот период, прекратили свою трудовую деятельность в 2020-2022 годах в соответствующее время. Оба случая привели к восстановлению права этих лиц на получение единого ежемесячного пособия в текущем периоде в соответствии с действующими правилами.

Для информации сообщаем, что для обеспечения оперативности выплаты единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и оптимизации управления в этой сфере в 2022 году на портале «Электронное правительство» создана соответствующая информационная система.

Эффективное использование средств, выделяемых из государственного бюджета вынужденным переселенцам как гражданам с особыми потребностями в социальной защите, оптимизация деятельности в этой сфере, повышение ее эффективности являются основными задачами комитета, и рекомендации аудита по полному учету обстоятельств, при которых выплата единого ежемесячного пособия исключена, будут выполняться и в дальнейшем.