На «Рамштайне» объявили о новых пакетах помощи Украине

Несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг объявили о новых пакетах военной помощи, среди них – Канада и Италия, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает «Европейская правда».

Глава Пентагона отметил и об уже объявленной совместной помощи Великобритании, США, Нидерландов и Дании по предоставлению сотен ракет для систем противовоздушной обороны.

«Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины, в частности путем предоставления 200 критически важных ракет для систем противовоздушной обороны для помощи в защите украинского неба», – отметил Остин.