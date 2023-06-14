Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев и его российский коллега Игорь Краснов подписали Программу сотрудничества на 2024–2025 годы, сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

«В конце мая президенты России и Азербайджана в Москве договорились о дальнейшем развитии российско-азербайджанского союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов. По оценке Владимира Владимировича Путина, потенциал такого сотрудничества очень и очень высок. Убежден, что в полной мере это относится и к нашим межпрокурорским контактам», - сказал Краснов.

Документом предусмотрены встречи по обмену опытом в сфере защиты социально уязвимых категорий населения, противодействия нелегальному выводу за рубеж цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют, использования современных технологий в деятельности прокуроров, а также надзорной деятельности органов военной прокуратуры.