В России утверждают: Буданов тяжело ранен

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке.

По его сведениям, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечается, что глава разведки находится в тяжелом состоянии.

По данным агентства, Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию. Данные об этом перелете удалось обнаружить на сервисе Flightradar. Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине.