Самвел Бабаян больше не рвется к власти в Ханкенди
Бывший «секретарь Совбеза» карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, ранее намеревавшийся занять должность «госминистра» карабахских сепаратистов, заявил, больше не примет предложения занять какую-то должность, пишет армянская газета «Паст».
«Я больше не готов к какому-либо обсуждению, не готов взять на себя те или иные обязанности на посту «госминистра», о которых говорил в прошлом, даже если меня попросят», - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!