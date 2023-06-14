В Карабахе снова стреляет Кремль если завтра война
На условной границе Азербайджана с Арменией вновь развернулись широкомасштабные боевые действия. Парадоксально, новое беспрецедентное обострение происходит после наметившейся реальной перспективы подписания рамочного мирного соглашения и достижения договоренности по разблокированию путей сообщения в Зангезуре.
Всего лишь несколько дней назад после завершения 8-часовых переговоров между правительственными делегациями в Москве вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук выступил с обнадеживающим заявлением об успешном раунде переговоров. Казалось, позиции и подходы Азербайджана и Армении совпали по всем ключевым аспектам реализации «Зангезурского коридора». К тому же, через несколько дней в Вашингтоне должна была состояться очередная встреча министров иностранных дел при посредничестве Блинкена. Да и азербайджанский президент выступил с новой серией многообещающих заявлений о безальтернативности подписания рамочного соглашения.
На фоне активизации мирных усилий посредников и самих правительств сегодня ранним утром в праздничный для азербайджанцев день со стороны армянских пограничников в направлении столь значимого для азербайджанского правительства Лачинского погранично-пропускного перехода была открыта беспорядочная стрельба. Перестрелка вылилась фактически в широкомасштабные боевые действия с применением минометов. Кто-то намеренно подрывает ситуацию, кто-то целенаправленно нивелирует мирные усилия и приближает умопомрачительную перспективу перманентной войны. Кому-то невыгоден и не нужен мир в Карабахе. Однако с абсолютной уверенностью можно предположить, что в данном случае речь не идет о правительствах Азербайджана и Армении.
Сложившееся после окончания Второй Карабахской войны положение дел полностью отвечает интересам Алиева, который тотально контролирует ситуацию в своей стране. Что касается Пашиняна, взявшего на себя ответственность перед западным миром признать Карабах в составе Азербайджана, то и он не заинтересован в новой эскалации. Во-первых, Армения не готова к новой войне. Во-вторых, новая война может привести к трагическим последствиям лично для него и нынешней правящей партии. В-третьих, чувствуется очевидная заинтересованность Пашиняна разрубить «карабахский узел», умыть руки, выйти из конфликта, оставив карабахских армян лицом к лицу с азербайджанской властью и Кремлем. То есть, Пашинян способствует моделированию ситуации для реинтеграции карабахских армян. И, наконец, именно Пашинян и его западные союзники жизненно заинтересованы в скорейшем окончании конфликта, чтобы полностью вытеснить российское влияние из региона.
Следуя вышеприведенной логической цепочке, напрашивается главный вопрос сегодняшнего дня: если Алиеву и Пашиняну не нужна новая эскалация и война, то кто же стреляет в Карабахе?
В отличие от Алиева, который, повторюсь, полностью контролирует ситуацию в Азербайджане, ахиллесова пята Пашиняна – внутриполитическая борьба в самой Армении. Кремль запустил все мины замедленного действия, заложенные в период правления пророссийской власти. Пророссийские силы – так называемые «реваншисты» в армянской армии и политическом истеблишменте затеяли новую игру против Пашиняна. Кремль и его штрейкбрехеры – единственная сила, которым невыгодно достижение окончательного мира. В условиях новой геополитической реальности Путину необходимо лишь открытие «Зангезурского коридора» под контролем ФСБ для расширения экспортных возможностей закрытой и загнивающей российской сырьевой экономики. Остальное – вне интересов России. После подписания мирного договора пресловутое Трехстороннее соглашение об окончании 44-дневной войны превратится в филькину грамоту и размоет и без того рыхлый статус российских войск. Мир не нужен, нужен всего лишь один-единственный коридор, да и подвешенное состояние двух зависимых государств, обращенных в статус-кво «нового хрупкого перемирия».
Сегодня в Карабахе стреляли не Азербайджан и даже не Армения. В Карабахе снова стреляет Кремль…