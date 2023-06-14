Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 19:30

На условной границе Азербайджана с Арменией вновь развернулись широкомасштабные боевые действия. Парадоксально, новое беспрецедентное обострение происходит после наметившейся реальной перспективы подписания рамочного мирного соглашения и достижения договоренности по разблокированию путей сообщения в Зангезуре. Всего лишь несколько дней назад после завершения 8-часовых переговоров между правительственными делегациями в Москве вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук выступил с обнадеживающим заявлением об успешном раунде переговоров. Казалось, позиции и подходы Азербайджана и Армении совпали по всем ключевым аспектам реализации «Зангезурского коридора». К тому же, через несколько дней в Вашингтоне должна была состояться очередная встреча министров иностранных дел при посредничестве Блинкена. Да и азербайджанский президент выступил с новой серией многообещающих заявлений о безальтернативности подписания рамочного соглашения.

На фоне активизации мирных усилий посредников и самих правительств сегодня ранним утром в праздничный для азербайджанцев день со стороны армянских пограничников в направлении столь значимого для азербайджанского правительства Лачинского погранично-пропускного перехода была открыта беспорядочная стрельба. Перестрелка вылилась фактически в широкомасштабные боевые действия с применением минометов. Кто-то намеренно подрывает ситуацию, кто-то целенаправленно нивелирует мирные усилия и приближает умопомрачительную перспективу перманентной войны. Кому-то невыгоден и не нужен мир в Карабахе. Однако с абсолютной уверенностью можно предположить, что в данном случае речь не идет о правительствах Азербайджана и Армении. Сложившееся после окончания Второй Карабахской войны положение дел полностью отвечает интересам Алиева, который тотально контролирует ситуацию в своей стране. Что касается Пашиняна, взявшего на себя ответственность перед западным миром признать Карабах в составе Азербайджана, то и он не заинтересован в новой эскалации. Во-первых, Армения не готова к новой войне. Во-вторых, новая война может привести к трагическим последствиям лично для него и нынешней правящей партии. В-третьих, чувствуется очевидная заинтересованность Пашиняна разрубить «карабахский узел», умыть руки, выйти из конфликта, оставив карабахских армян лицом к лицу с азербайджанской властью и Кремлем. То есть, Пашинян способствует моделированию ситуации для реинтеграции карабахских армян. И, наконец, именно Пашинян и его западные союзники жизненно заинтересованы в скорейшем окончании конфликта, чтобы полностью вытеснить российское влияние из региона.