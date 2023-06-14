15 июня около 08:00 утра ВС Армении, продолжая террористические и провокационные действия, обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра погранично-контрольный пункт «Лачин», расположенный на въезде автодороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики и открыли огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы, несшим службу на этой территории. В результате военнослужащий, прапорщик Эльшан Рустамов получил огнестрельные ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, были документированы следы преступления, взяты вещественные доказательства.

Было установлено, что преступные действия ВС Армении нанесли ущерб контрольному пункту, и в результате этой провокации работа поста была нарушена.

Раненый Эльшан Рустамов был госпитализирован и прооперирован, была проведена медицинская экспертиза.

В связи с взятыми по уголовному делу вещественными доказательствами проведены соответствующие экспертизы.

В настоящее время опрашиваются свидетели и другие пострадавшие, а также продолжаются интенсивные работы по проведению необходимых следственных действий.

Генеральная прокуратура заявляет, что место происшествия – территория села Гюлябирд Лачинского района является суверенной территорией Азербайджана, и соответственно будут обеспечены все необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.