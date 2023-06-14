Батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе по охране границы на территории Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в районе населенного пункта Нехотеевка бойцы укрепляются на территории КПП. «Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления», - отметил он.