В петербургском Таврическом дворце прошла встреча генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, генпрокуроров России и Армении Игоря Краснова и Анны Вардапетян.

Мероприятие стало пятой по счету встречей, проведенной в подобном формате, начиная с 2021 года. Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в Москве в декабре 2022 года, в рамках которой главы прокуратур Азербайджана, России, Армении обсуждали перспективы взаимодействия.

"Я лично и все мои подчиненные, в том числе дислоцированные на приграничной территории военные прокуроры, продолжат оказывать необходимое содействие по обеспечению конструктивного взаимодействия между азербайджанской и армянской сторонами. При этом в качестве основной задачи вижу недопущение эскалации напряженности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать безопасные условия для гармоничного развития региона и достойной жизни всех, кто в нем проживает", - сказал Краснов.