Пашинян озадачился гербом Армении: Он не имеет ничего общего со страной фото
Национальный герб РА не имеет никакого отношения к современной Армении, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Национального Собрания.
«Наш герб во многом отражает нашу психологию. Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году.
Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой. Там также можно увидеть льва, который уже давно не живет в природных условиях Армении. И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас», - отметил он.