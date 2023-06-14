Израиль впервые продаст танки

Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам, сообщает Ynet.

Источники в Министерстве обороны Израиля отказываются назвать покупателей танков, ссылаясь на деликатность сделки. Как утверждают специалисты, сумма контракта может достигать нескольких десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в бюджет министерства. Также отмечается, что сделка находится на финальной стадии.

Сначала Израиль пессимистично смотрел на то, что подержанные законсервированные танки могут заинтересовать иностранные армии. Также планировалась их утилизация. Однако после проверки их состояния оказалось, что они пригодны для продажи.