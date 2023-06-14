В Баку, в 25 км от города, на древней Апшеронской земле, по дороге Бузовна-Мардакян, известной своим чистым морским воздухом и прохладными ветрами, начал работу новый ресторан под названием Land Absheron, отличающийся своим неповторимым стилем. Ресторан построен в стиле настоящих апшеронских садов. Он обслуживает гостей каждый день с 08:00 утра до 05:00 ночи.

В ресторане имеется большой двор, 50 различных видов деревьев, 2 отдельные террасы на 80-100 человек, люксовые кабинеты на 10-40 человек, открытая кухня, уголок с живой музыкой и большой сад для прогулок. Здесь, на большом мангале, расположенном под открытым небом, прямо на углях опытными поварами готовятся самые вкусные блюда азербайджанской кухни и подаются посетителям.

В меню представлены блюда в казане, приготовленные в деревенском стиле, настоящий самоварный чай, а также разнообразные блюда для любителей европейской кухни. Каждый день до 11:00 предлагается вкусный сет на завтрак стоимостью 35 манатов на двоих. Каждый же вечер под открытым небом в специально отведенной музыкальной зоне проходят вечера живой музыки.