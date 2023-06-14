Турция намерена снижать зависимость от российского газа

Зависимость Турции от российского газа в настоящее время составляет 36-37%, и страна хочет продолжить снижать ее. Об этом в четверг сообщила Беррис Экинджи, исполняющая обязанности гендиректора управления энергетики и окружающей среды МИД Турции, участвующая в ежегодной конференции по энергобезопасности в Центральной и Восточной Европе в вашингтонском Атлантическом совете.

"Когда-то зависимость от газа из РФ у нас была 60%, сейчас - 36-37%. И мы хотим продолжать снижать ее. У нас будут новые источники газа из Каспия, Восточного Средиземноморья, из Ирака. На протяжении последних 30 лет мы проводим политику диверсификации", - сказала она.