Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли Херсонскую область. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

«Российская армия обстреляла Берислав. 55-летний местный мужчина погиб в собственной квартире. Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали", - добавил глава области», говорится в сообщении.