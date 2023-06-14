Зеленский назвал условие проигрыша России

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня предположил, при каких условиях Россия может проиграть войну. В интервью NBC News он отметил, что поражение России будет зависеть от успеха контрнаступательных действий ВСУ.

"Россия ведет отчаянную борьбу против контрнаступления Украины. Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление, потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - сказал он, заметив, что россиянам помогают медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители.

Несмотря на это, глава Украины уточнил, что новости с передовой "в целом положительные, но успехи даются довольно тяжело".