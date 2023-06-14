Нетаньяху: Израиль выразил протест России

«Израиль выразил протест российскому правительству по поводу затягивания военного сотрудничества между ним и Ираном на фоне войны в Украине и выразил обеспокоенность тем, что Москва поставит Тегерану передовые системы вооружения», - сказал Нетаньяху депутатам во время закрытых слушаний в Комитете по иностранным делам и безопасности.

Он отметил, что с российским правительством ведется «молчаливый» диалог, во время которого две страны обсуждают ситуацию честно и открыто. Премьер Израиля также добавил, что обе стороны имеют претензии друг к другу: россияне выразили беспокойство по поводу увеличения израильской помощи Украине, а Израиль выразил беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Россией и Ираном.

«Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за получаемую от них военную помощь», - добавил Нетаньяху.