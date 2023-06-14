Как Африка предлагает прекратить войну в Украине

Лидеры африканских стран могут предложить ряд «мер по укреплению доверия» в ходе своих первоначальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной, сообщает Reuters.

В рамочном документе африканской мирной инициативы перечисляется ряд мер, которые могут быть предложены лидерами стран Африки в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Эти меры могут включать отвод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановление действия ордера на арест Путина Международным уголовным судом, ослабление санкций против РФ.

В список также входит «безусловная сделка по зерну и удобрениям».