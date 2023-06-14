Россия хочет железную дорогу в Азербайджан
Депутат Госдумы России Абдулхаким Гаджиев заявил о необходимости возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном через Дагестан.
По мнению Гаджиева, такое решение назрело в виду роста туристического потока в Дагестан: «В связи с возросшим туристическим потоком в наших южных регионах, особенно в Республике Дагестан, возникла потребность в возобновлении железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку. Это важно и с точки зрения передвижения проживающих в соседней республике азербайджанцев в Дагестан и родственников из соседней республики».