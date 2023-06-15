Пашинян недоволен и гимном Армении

В день государственных символов Армении премьер-министр Никол Пашинян подверг критике не только герб , но и государственный гимн страны.

Во время выступления в парламенте Пашинян предложил «с политической точки зрения» изменить концовку гимна.

«У меня нет окончательного заключения, я все говорю в жанре мыслей вслух. Сегодня официальные слова нашего гимна заканчиваются гибелью. Идеология верная, у меня нет никаких проблем с текстом, но заканчивается (гимн) строкой о гибели, картиной смерти», - сказал Пашинян.

При этом он заметил, что с эстетической и стихотворной точки зрения изменение концовки гимна нелегко будет осуществить.