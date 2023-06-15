Жене экс-судьи Янгулбаева грозит колония

Прокурор в ходе прений в Ахматовском районном суде Грозного запросил для Заремы Мусаевой - жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, неугодного властям республики , - пять с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщила российская правозащитная «Команда против пыток» (КПП).

В ближайшее время по делу Мусаевой будет вынесен приговор, ожидают эксперты. «Зарема держится стойко и благодарит за поддержку», - написали члены КПП, юристы которой присутствовали в зале суда.

Женщину обвиняют по статье о «применении насилия к сотруднику полиции» (318 УК) во время ее доставки в Грозный, а также по статье о «мошенничестве» (159 УК). В рамках этого дела Зарема Мусаева изначально проходила в качестве свидетеля, позднее ей предъявили обвинения.

В январе 2022 года Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В феврале 2022 года суд в Грозном отправил женщину в СИЗО, где она находится до сих пор. Мусаева не признает свою вину.

В августе того же года суд в Грозном отказался передавать дело Мусаевой в другой регион. Ее защита просила принять такую меру для «тщательного и беспристрастного рассмотрения».

В апреле 2023 года защита Мусаевой заявила о фабрикации доказательств против нее.

В феврале 2022 года депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», - заявил тогда Делимханов в инстаграме.