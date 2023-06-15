Нейросеть «Жириновский» во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос российских СМИ о том, кто будет следующим президентом России.

Искусственный интеллект заявил, что пока рано делать предсказания, но ИИ уверен, что российский народ «сделает правильный выбор и изберет достойного лидера».

«Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны», - сказал ИИ «Жириновский».