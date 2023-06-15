У Зеленского обсуждают судьбу Кличко

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

«Помните в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений «и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей». Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в Киевсовете в телеграм-канале.

По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры: экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского «Большая стройка» Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.

«Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне», - подчеркнул источник.

Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.