Кадыров пообещал «освободить» Марьинку

Отряды «Ахмата» «уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка» в Донецкой области Украины, и «совсем скоро он будет полностью освобожден». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Бойцы спецназа «Ахмат» вопреки различным слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка ДНР. Никто никуда не ушел, не дождетесь! Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его достигать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки», - написал Кадыров.