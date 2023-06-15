Зеленский: если Украина проиграет…

Проигрыш Украины в войне с Россией поставит США перед выбором - воевать или допустить распад Североатлантического альянса, заявил NBC News президент Украины Владимир Зеленский.

«Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США), считающий, что это (помощь Украине) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?» - заявил глава государства.

По его словам, если Украина проиграет войну, то Россия не остановится и пойдет дальше на Балтийские страны и Польшу.

«Они (россияне) начнут войну со странами НАТО. И тогда США придется выбирать: развал НАТО или идти воевать», - уточнил Зеленский.