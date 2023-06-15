Испания пригрозила НАТО

Власти Испании пригрозили наложить вето на утверждение промышленного плана НАТО, который стремится задействовать в ближайшие месяцы до €1 млрд на закупку систем вооружения, боеприпасов и оборонной техники.

Как пишет газета El Mundo, недовольство Мадрида обусловлено отсутствием испанских компаний на встрече между союзниками по НАТО и оборонной промышленностью.

Ранее министр обороны королевства Маргарита Роблес решила не присутствовать на мероприятии в Брюсселе с участием представителей компаний из стран НАТО и главами ведомств после того, как испанские компании не были включены в список представленных предприятий.

Так, если НАТО не примет к сведению недовольство правительства Испании и не примет мер для того, чтобы на всех следующих встречах присутствовали компании королевства, Мадрид наложит вето на одобрение промышленного плана альянса. В первом подобном мероприятии в рамках НАТО участвуют 25 предприятий из 18 государств - членов альянса.