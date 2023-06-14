Еще одна страна признала Голодомор геноцидом
Правительство Хорватии 15 июня поддержало инициативу парламента страны признать Голодомор геноцидом украинского народа, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
«Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте», - подчеркнул он во время открытой части заседания правительства.
Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что парламент страны обозначает голодомор как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.
Лучич добавил, что Голодомор - преступление против украинского народа.