Берлускони кремировали

Тело бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони было кремировано. Урна с прахом политика будет храниться вместе с прахом его родителей.

Согласно информации, процедура кремации прошла в области Пьемонт. Урну с прахом Берлускони разместят в мавзолее на личной вилле в Аркоре, который был построен по желанию политика еще при его жизни.

В семейный мавзолей ранее был перенесен прах родителей Берлускони, изначально захороненных на Монументальном кладбище Милана, но это не афишировалось.