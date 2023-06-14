Просербский парламентский блок «За будущее Черногории» обратился к госпрокурору этой страны с требованием расследовать информацию о том, что Тельман Исмаилов, бывший олигарх азербайджанского происхождения, получил в Черногории политическое убежище благодаря многомиллионным взяткам.

Исмаилов, обвиняемый в России и объявленный в международный розыск с выдачей ордера на заочный арест, получил политическое убежище в Черногории 22 октября 2021 года.

Оппозиционный блок утверждает, что для получения политического убежища бизнесмен передал пять миллионов долларов одному из представителей судебной системы Черногории или другим государственным структурам.