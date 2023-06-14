Что с Тельманом Исмаиловым? последние новости
Просербский парламентский блок «За будущее Черногории» обратился к госпрокурору этой страны с требованием расследовать информацию о том, что Тельман Исмаилов, бывший олигарх азербайджанского происхождения, получил в Черногории политическое убежище благодаря многомиллионным взяткам.
Исмаилов, обвиняемый в России и объявленный в международный розыск с выдачей ордера на заочный арест, получил политическое убежище в Черногории 22 октября 2021 года.
Оппозиционный блок утверждает, что для получения политического убежища бизнесмен передал пять миллионов долларов одному из представителей судебной системы Черногории или другим государственным структурам.
«Мы ждем, что прокуратура начнет расследование, - говорится, в частности, в обращении блока «За будущее Черногории». – Хотим напомнить, что судьей по делу Исмаилова был нынешний специальный государственный прокурор Владимир Нович».
Характерно, что сам Нович обвинение просербского парламентского блока комментировать не стал.
Напомним, что Tельман Исмаилов был арестован 1 октября 2021 года в столице Черногории Подгорице. Однако его адвокат Милош Вуксанович заявил, что азербайджанский бизнесмен еще 8 сентября подал официальное заявление с просьбой предоставить ему в Черногории политическое убежище, вследствие чего экстрадиция Исмаилова в Россию невозможна до тех пор, пока заявление его подзащитного не будет рассмотрено.
Позже суд Черногории вынес решение предоставить Исмаилову политическое убежище, которое возмутило российские власти. В частности, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, приказал расследовать причины отказа, а в феврале 2023 года МИД России не разрешило въехать в страну высокопоставленному сотруднику МВД Черногории Зорану Миляничу, который препятствовал экстрадиции Тельмана Исмаилова.