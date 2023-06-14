В Украине рассказали о состоянии Буданова

С начальником Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», - сказал он.

Юсов добавил, что общался с Будановым «минут 10 назад». По его словам, тот полон планов и весь в работе.

Ранее российские СМИ сообщили, что Буданов якобы был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства.