«Грязные деньги» из России привели к самоубийству ленкоранского врача

Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:34

C момента суицида 33-летнего Мушвига Багирова, известного в Ленкоране стоматолога, прошло уже почти десять месяцев, однако злоумышленники, заставившие молодого врача наложить на себя руки, до сих пор не наказаны. Отец покойного Мушвига Заман Багиров ведет борьбу за привлечение виновных к ответственности, которая пока ни к чему не привела… Как сообщает haqqin.az, Мушвиг Багиров покончил с собой 21 августа прошлого года. Близкие обнаружили в его комнате письмо, в котором Мушвиг перечислил причины, толкнувшие его на этот трагический шаг.

Отец покойного, уверенный в том, что Мушвига заставили покончить с собой, неоднократно обращался в правоохранительные органы, призывая привлечь к ответственности виновных в доведении его сына до самоубийства. По словам Багирова-старшего, у Мушвига, помимо врачебной практики, был также бизнес - вместе с одним из родственников он занимался переправкой наличных денег из России в Азербайджан. По мнению отца, Мушвига устранили его конкуренты. «Мы сказали об этом на следствии, а сын указал это в письме, - отметил Заман Багиров. - К сожалению, люди, виновные в гибели моего сына, которые незаконно переправляли из России крупные суммы денег и занимаются этим по сей день, так и не были привлечены к ответственности. Что же касается моего сына, то его к этому бизнесу подключил в июне прошлого года мой двоюродный брат Ибрагим Теймуров».