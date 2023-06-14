Лайму Вайкуле назвали «спившейся гнидой»

Российский актер Оскар Кучера в своем телеграм-канале раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за ее слова о сносе памятников советским солдатам в Латвии.

«Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида Вайкуле рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским воинам надо было снести в начале 90х... Я считаю, что нужно эту мразь лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества!» - написал Кучера.

Накануне Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам в Латвии не имеют художественной ценности. Артистка выразила мнение, что монументы стоило снести еще в 1990-х годах, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого».

Также Вайкуле призвала всех недовольных жизнью в Латвии «собрать чемодан» и покинуть страну.